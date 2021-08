Skullgirls 2nd Encore: Umbrella sarà presto giocabile

Annunciata ormai qualche mese fa, sembra che Umbrella si avvicini sempre più ai campi di battaglia di Skullgirls 2nd Encore. La giovane combattente e il suo mostruoso ombrello saranno infatti presto disponibili, anche se in versione Alpha, per tutti coloro che possiedono il Season Pass della Stagione 1 su Steam. L’annuncio è stato accompagnato da un breve teaser.











Future Club e Hidden Variable non hanno dichiarato esattamente quando Umbrella sarà disponibile, ma hanno promesso aggiornamenti a breve. Oltre a questa combattente e al suo famelico ombrello, il Season Pass 1 include anche Annie of the Stars, vari DLC cosmetici e altri due personaggi in arrivo su Skullgirls nel 2022.