The Ascent: niente ray tracing e DLSS su Xbox Game Pass, per ora

Uscito pochi giorni fa, il twin-stick shooter dall’ambientazione cyberpunk The Ascent ha stupito molti per la qualità e il dettaglio della sa ambientazione all’alto tasso di cyberpunk. Gli utenti che ci stanno giocando tramite Xbox Game Pass sono però rimasti delusi di scoprire l’assenza di opzioni per il ray tracing e DLSS, presenti invece nella versione Steam del gioco. Neon Giant, per fortuna, è già consapevole di questo problema: rispondendo a una richiesta in merito su Twitter, lo studio ha infatti dichiarato di essere al lavoro per trovare una soluzione.

Se invece siete curiosi di sapere come se la cava The Ascent, anche al di là di ray tracing e DLSS, potete trovare la nostra recensione a questo link.