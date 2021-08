The Wayward Realms è il nuovo gioco dei creatori di Daggerfall

Ted Peterson e Julian LeFay, entrambi figure di primo piano nella creazione di The Elder Scrolls: Arena e Daggerfall, hanno annunciato il loro nuovo progetto. Intitolato The Wayward Realms, sarà anch’esso un RPG open world, ambientato su un arcipelago composto da un centinaio di isole in scala reale. Del gioco è per ora stato pubblicato un breve teaser.











Stando alla descrizione che possiamo trovare su Steam, la storia permetterà alle nostre decisioni di avere conseguenze profonde come mai prima d’ora, adottando un sistema simil procedurale. A gestire le reazioni delle varie fazioni ai nostri comportamenti sarà infatti presente un Game Master virtuale, che assicurerà l’unicità di ogni avventura. L’esplorazione, inoltre, ci porterà a visitare città popolate da “centinaia, migliaia di NPC.” L’ambizione di sicuro non manca al team di OnceLost Games, che ha definito The Wayward Realms il primo di una nuova classe di giochi: i “Grand RPG.”