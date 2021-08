PlayStation Now: in arrivo NieR: Automata, Ghostrunner, Undertale

Sony Interactive Entertainment ha annunciato i giochi che saranno disponibili a tutti gli abbonati al servizio PlayStation Now dalla giornata di domani. Si inizia con NieR: Automata, l’action JRPG creato dal visionario Yoko Taro, che segue le vicende di un gruppo di androidi impegnati a lottare contro la minaccia aliena. È poi il turno di Ghostrunner, first person slasher ambientato in un futuro cyberpunk e che continua ad aggiornarsi con nuovo contenuto. Infine, arrivamo ad Undertale, gioco di ruolo che è diventato un vero e proprio fenomeno culturale conquistando il cuore di milioni di videogiocatori. Tutti e tre i giochi saranno disponibili a partire dal 3 agosto; Nier: Automata rimarrà parte di PlayStation Now solo fino al primo novembre 2021.

