2K Games si prepara ad annunciare un nuovo franchise

Nel corso del consueto incontro con gli investitori per la presentazione degli ultimi risultati finanziari del gruppo Take-Two, il presidente Karl Slatoff ha dichiarato che molto presto verrà annunciato un nuovo franchise targato 2K Games.

La notizia rimbalza sulle colonne di VGC, dove leggiamo che il videogioco verrà presentato già entro la fine di questo mese. È molto probabile che il titolo in questione faccia la sua comparsa nel corso della Gamescom 2021, che si terrà proprio a fine agosto e che vedrà 2K Games tra i principali protagonisti della kermesse virtuale.

Peccato che al momento non si conoscano ulteriori dettagli circa questo misterioso franchise, ma per saperne di più non bisognerà attendere a lungo.

