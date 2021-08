Grand Theft Auto V da record: vendite a quota 150 milioni di copie

Quando mancano poche settimane all’ottavo anniversario di Grand Theft Auto V, non accenna a fermarsi il successo planetario del videogioco targato Rockstar Games, le cui vendite hanno raggiunto e superato quota 150 milioni di unità. Nel corso della presentazione dei risultati finanziari del gruppo Take-Two, infatti, la compagnia ha fatto sapere che nell’ultimo trimestre sono state piazzate ben 5 milioni di copie del gioco.

In totale, il franchise di GTA ha venduto più di 350 milioni di copie, confermandosi come una delle serie di videogiochi più popolari di sempre, nonché uno dei prodotti di intrattenimento più redditizi sin dalla sua nascita, avvenuta nel lontano 1997.

Restando in casa Rockstar, poi, la compagnia ha fatto sapere che Red Dead Redemption 2 ha piazzato 38 milioni di unità, portando la serie western a superare il traguardo delle 60 milioni di unità vendute.

