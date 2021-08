The Outer Worlds ha venduto oltre 4 milioni di copie

La presentazione del report finanziario di Take-Two Interactive è stata l’occasione per svelare a quanto ammontano le vendite complessive di The Outer Worlds. Il videogioco di ruolo fantascientifico sviluppato da Obsidian Entertainment e prodotto dall’etichetta Private Division ha piazzato oltre 4 milioni di copie dal lancio avvenuto nel 2019.

Si tratta di un ottimo risultato, soprattutto considerando che il gioco è disponibile sin dal day one nel catalogo del servizio in abbonamento Xbox Game Pass, sia su PC che su console. Nel frattempo, il gioco è approdato anche su Nintendo Switch e ha visto la pubblicazione di ben due espansioni.

Vi ricordiamo, inoltre, che un sequel per The Outer Worlds è attualmente in lavorazione, tuttavia non verrà più prodotto da Private Division, bensì da Microsoft visto il recente ingresso di Obsidian nella scuderia degli Xbox Game Studios.

