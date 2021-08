Tales of Arise non riceverà sequel o DLC sulla storia

Con l’uscita ormai imminente di Tales of Arise, in molti si sono chiesti se il JRPG di Bandai Namco riceverà o meno un sequel. Ebbene, durante una trasmissione in diretta streaming, il producer Yusuke Tomizawa ha ribadito che il gioco rimarrà un’esperienza standalone.

Stando a quanto riportato sulle colonne di Siliconera, Tales of Arise non otterrà nemmeno dei DLC incentrati sulla storia, pertanto la narrazione sarà concentrata interamente nel prodotto che raggiungerà a breve gli scaffali dei negozi.

A tal proposito, vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal 10 settembre nei formati per PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.

