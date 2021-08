Battlefield 2042: annunciato il cortometraggio Exodus

Attraverso un brevissimo teaser di una manciata di secondi pubblicato su YouTube, DICE ed Electronic Arts hanno annunciato Exodus, un cortometraggio ufficiale ispirato a Battlefield 2042.











Il corto debutterà il prossimo 12 agosto alle 17:00 e servirà a gettare le basi per il background narrativo di Battlefield 2042, anche perché l’FPS non presenterà alcuna campagna single player tradizionale. Lo scopo di Exodus è dunque quello di far comprendere ai giocatori le motivazioni che hanno spinto in guerra le varie fazioni in lotta. Stando ai dettagli rivelati da DICE, il cortometraggio durerà circa nove minuti e illustrerà la storia di Battlefield 2042 dal punto di vista del giornalista Kayvan Bechir.

Il gioco vero e proprio, invece, sarà disponibile dal 22 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S, con tanto di multiplayer cross-play e l’inedita modalità Portal.