Western Digital presenta l'SSD portatile WD Elements SE

Western Digital ha annunciato la disponibili di WD Elements SE SSD, una nuova soluzione storage portatile che combina un design minimale con un adeguato livello di performance. Questo dispositivo compatto rappresenta una soluzione ottimale per quei consumatori che necessitano di un’unità portatile per trasferire velocemente i propri file.

“Per molto tempo, non tutti potevano permettersi un’unità a stato solido“, ha dichiarato Fabrizio Keller, Sr. Product Marketing Manager EMEA. “Western Digital mira a rendere la tecnologia SSD più accessibile ai consumatori. Le persone non dovrebbero essere costrette a scegliere tra la convenienza, le prestazioni e l’affidabilità di un marchio di cui possono fidarsi, ed è per questo che siamo lieti di poter introdurre l’unità WD Elements SE SSD nel mercato locale.”

Con velocità di lettura fino a 400MB/s e capacità di archiviazione fino a 2TB, questa nuova unità SSD portatile permette ai consumatori di trasferire rapidamente file di grandi dimensioni mantenendo alti i livelli di produttività quotidiani. Grazie alla funzionalità plug-and-play, l’unità è già pronta all’uso e può integrarsi perfettamente in qualsiasi flusso di lavoro.

Segnaliamo, infine, che l’unità WD Elements SE SSD è disponibile dal mese di agosto 2021 sul Western Digital Store e presso un gruppo selezionato di rivenditori. Il prezzo di vendita suggerito parte da € 89,99 per l’unità da 480GB.

