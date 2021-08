Borderlands 3: il totale di copie vendute supera i 13 milioni

È tempo di resoconti finanziari, in quel di Take-Two, e come al solito i documenti allegati non mancano di contenere informazioni interessanti. Leggendoli, possiamo infatti scoprire che Borderlands 3 ha venduto più di 13 milioni di copie, arrivando a questa quantità più rapidamente dei suoi predecessori. L’ultimo capitolo della serie, in ogni caso, è ancora lontano dal record stabilito da Borderlands 2, che di copie ne ha vendute più di 25 milioni, classificandosi come titolo più venduto dell’etichetta 2K. Per quando riguarda il franchise nel suo complesso, le vedite totali si attestano attorno ai 71 milioni di copie.

Creata da Gearbox Software, la serie si conferma come un prodotto di successo, al punto che sta per ricevere un adattamento cinematografico e uno spin-off fantasy. A sua volta, Borderlands 3 ha già ricevuto due stagioni di DLC, più vari eventi stagionali ora accessibili anche al di fuori della loro finestra temporale.