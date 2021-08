eFootball: niente microtransazioni al lancio, chiarisce Konami

A partire da quest’anno, la serie calcistica PES adotterà un approccio diverso. Come annunciato un paio di settimane fa, assumerà infatti il nome di eFootball e una struttura da titolo free to play. Nel corso delle ultime ore, Konami ha condiviso altre informazioni sul suo titolo, cercando di rispondere alle domande più frequenti fra i giocatori. Veniamo così a sapere, per esempio, che la presenza di una versione mobile non significherà compromessi grafici per le versioni PC e console; anzi, “Il gioco sfrutterà in pieno le potenzialità dell’hardware di ogni piattaforma supportata.” Gli sviluppatori hanno inoltre chiarito che il crossplay prevederà dei filtri basati sia su regione che su piattaforma, per poi passare al contenuto del gioco al lancio.

Espandendo su quanto precedentemente dichiarato, Konami ha specificato che la versione che lancerà a inizio autunno sarà paragonabile a una demo, e che come già noto conterrà un numero limitato di squadre e modalità. Questa prima versione di eFootball non includerà nemmeno microtransazioni, che saranno aggiunte con gli aggiornamenti successivi. Probabilmente, l’idea è di utilizzare questa prima versione di lancio per sondare l’interesse e la risposta dei giocatori.