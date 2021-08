J. Allen Brack lascia il suo ruolo come presidente di Blizzard

Sembra che il tumulto che negli ultimi giorni ha coinvolto Activision Blizzard abbia portato alla sua prima conseguenza di alto proflo. La compagnia ha infatti annunciato che J. Allen Brack, fino a questo momento presidente di Blizzard e parte dello studio da 15 anni, lascerà il suo ruolo. Ricordiamo che Brack aveva assunto questo ruolo nel 2018, dopo l’abbandono di Mike Morhaime, e che assieme ad Alex Afrasiabi è una delle due persone nominate nella causa intentata dal Department of Fair Employment and Housing, che dichiara come Brack fosse a conoscenza delle numerose lamentele in merito al sessismo interno.

Il ruolo di J. Allen Brack sarà assunto da Jen Oneal, fino a poco tempo fa a capo dello studio Vicarious Visions, e Mike Ybarra, passato da Xbox a Blizzard nel 2019; i due ricopriranno il ruolo di “co-leader”.