Rainbow Six Siege: disponibile un evento crossover con Extraction

Rainbow Six Siege ha dato il via a un altro evento a tempo limitato, questa volta legato strettamente a Rainbow Six Extraction, il titolo PvE recentemente rinviato al 2022. L’evento, dal nome di Containment, durerà dalla giornata di oggi fino al 24 agosto e introduce la nuova modalità Nest Destruction. Quest’ultima è strutturata come un match PvP normale, anche se con differenze piuttosto significative.











Le due squadre di giocatori saranno come al solito divise in attaccanti e difensori; i primi saranno i personaggi che abbiamo imparato a conoscere finora, mentre i secondi saranno copie create dagli alieni, che potranno utilizzare solo gli attacchi corpo a corpo oltre a qualche abilità speciale. Per bilanciare la mancanza di armi da fuoco, gli alieni avranno anche una maggiore velocità di movimento e punti vita aumentati.

In aggiunta a Containment, su Rainbow Six Siege è in arrivo anche un nuovo free weekend, che durerà dal 13 al 15 agosto.