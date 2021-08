GWENT: annunciata la nuova espansione Colpo di Thanedd

CD Projekt ha presentato GWENT: Colpo di Thanedd, nuova espansione del gioco di carte ispirato a The Witcher. Le 26 carte incluse in questa espansione e le tattiche a loro collegate ci porteranno a rivivere un momento cruciale nella storia del continente: pensato per servire da tavolo di discussione fra i maghi di Nilfgaard e quelli del Nord, il conclave che si tenne a Thanedd si risolse infatti in un violento scontro fra le due fazioni.











Così come l’espansione che l’ha preceduta, C’era una pira, anche Colpo di Thanedd appartiene al ciclo Price of Power, il cui ultimo capitolo uscirà ad ottobre. Oltre alle nuove carte, su GWENT prende il via anche la sesta stagione del Viaggio, incentrata sull’accademia magica di Aretuza.