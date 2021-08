art of rally arriverà su Xbox e Nintendo Switch a breve

Lo studio di sviluppo Funskeletor ha annunciato la data in cui art of rally arriverà su Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, e l’attesa si prospetta davvero breve: il gioco arriverà su queste console a partire dal 12 agosto. La data coincide inoltre con il giorno in cui lo stiloso titolo dedicato al Gruppo B arriverà su Xbox Game Pass.











Nella sua recensione, Claudio Magistrelli aveva elogiato il nuovo titolo dei creatori di Absolute Drift, descrivendolo come una vera lettera d’amore a un’epoca storica del rally. Oltre che sulle piattaforme sopra citate, in futuro art of rally arriverà anche su console Sony.