Hades e Curse of the Dead Gods in arrivo su Xbox Game Pass

Microsoft ha annunciato la prossima carrellata di giochi in arrivo su Xbox Game Pass, e se siete fan dei roguelike potrete sicuramente essere soddisfatti. Fra i titoli inclusi sono infatti presenti Hades e Curse of the Dead Gods, il primo vincitore di numerosi premi e il secondo, anche se meno blasonato, comunque un solidissimo esponente del genere. Chi invece non è un fan delle morti a ripetizione potrà trovare uno svago molto più rilassante con art of rally, racing game dalle tonalità pastello dedicato al Gruppo B. Infine, i fan dello skateboard potranno dare prova delle loro abilità con Skate e Skate 3, disponibili tramite EA Play. Ecco la lista completa di giochi che saranno presto aggiunti all’Xbox Game Pass, e relative date:

Curse of the Dead Gods (Cloud, Console, e PC) – 5 agosto

(Cloud, Console, e PC) – 5 agosto Dodgeball Academia (Cloud, Console, e PC) – 5 agosto

(Cloud, Console, e PC) – 5 agosto Katamari Damacy Reroll (Cloud, Console, e PC) – 5 agosto

(Cloud, Console, e PC) – 5 agosto Lumines Remastered (Cloud, Console, e PC) –5 agosto

(Cloud, Console, e PC) –5 agosto Skate (Console) – 5 agosto

– 5 agosto Skate 3 (Cloud) – 5 agosto

– 5 agosto Starmancer (PC) – 5 agosto, versione Game Preview

(PC) – 5 agosto, versione Game Preview art of Rally (Cloud, Console, and PC) – 12 agosto

(Cloud, Console, and PC) – 12 agosto Hades (Cloud, Console, and PC) – 13 agosto

(Cloud, Console, and PC) – 13 agosto Microsoft Solitaire Collection: Premium Edition (PC) – 17 agosto