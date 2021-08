Blizzard: il responsabile delle risorse umane lascia la compagnia

All’indomani della tempesta che ha colpito Activision Blizzard dopo la causa intentata dallo Stato della California ai danni della compagnia, un altro manager di Blizzard Entertainment ha lasciato la realtà di Irvine: si tratta di Jesse Meschuck, il responsabile delle risorse umane.

La notizia è stata confermata dalla stessa compagnia, che tramite una nota recapitata alla redazione di Bloomberg ha reso noto che Meschuck non fa più parte dell’organico di Blizzard da questa settimana. Non sono state rese note le motivazioni, anche se possiamo immaginare che il fatto sia correlato alle accuse di molestie e sessismo, né se l’allontamento di Meschuck sia stato o meno volontario.

Sta di fatto che questa defezione arriva a poche ore dalle dimissioni di J. Allen Brack, (ex) presidente di Blizzard Entertainment che verrà presto sostituito da Jen Oneal e Mike Ybarra.

Condividi con gli amici Inviare