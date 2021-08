World War Z: l'espansione Aftermath uscirà a settembre

Koch Media e Saber interactive hanno annunciato che Aftermath, l’espansione standalone di World War Z, sarà disponibile su PC e console il prossimo 21 settembre.

Aftermath conterrà tutti i contenuti pubblicati in passato, compresi i contenuti dell’edizione Game of the Year, tra cui ben 23 mappe ambientate a New York, Mosca, Tokyo, Gerusalemme e Marsiglia. In più, saranno disponibili anche alcune mappe inedite, tra cui la riconquista di Città del Vaticano e un’avventura ambientata nella penisola russa della Kamchatka. Aftermath introduce anche una nuova classe di sopravvissuti e una tipologia di infetto del tutto inedita, oltre ad alcune armi aggiuntive e il supporto al multiplayer cross-platform.

World War Z uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. È previsto anche il lancio di una versione per Nintendo Switch, tuttavia questa verrà pubblicata in autunno.

