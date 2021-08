Age of Empires IV: ecco le date della closed beta

Relic Entertainment ha annunciato le date della closed beta di Age of Empires IV, che partirà già domani, giovedì 5 agosto, e si protrarrà fino al successivo 16 agosto. Il client potrà essere scaricato sia tramite il Microsoft Store che via Steam, ovviamente da PC.

I fortunati utenti che avranno la possibilità di accedere alla sessione di prova potranno toccare con mano il tutorial e lanciarsi in schermaglie online contro altri giocatori in carne e ossa, oppure testare le proprie abilità contro gli avversari controllati dall’intelligenza artificiale. Durante la closed beta saranno disponibili solamente alcune delle mappe che verranno incluse nella versione completa, assieme a quattro delle otto civiltà presenti al lancio: si tratta degli Inglesi, i Mongoli, i Cinesi e il Sultanato di Delhi. Sarà inoltre presente l’opzione spettatore per assistere ai match degli altri giocatori.

Questa closed beta di Age of Empires IV servirà agli sviluppatori per raccogliere feedback su eventuali bug e sul bilanciamento delle fazioni, nonché ascoltare il parere e i suggerimenti dei giocatori sul supporto post-lancio.

Da notare, infine, che per avere una chance di accedere al test è necessario essere iscritti al programma Age Insider e fornire al team di sviluppo le specifiche del proprio PC.

