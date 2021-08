Battlefield 2042: in arrivo una closed beta tecnica

Com’è tradizione per i giochi online di un certo spessore, anche DICE vuole assicurarsi che sia tutto in ordine prima del lancio di Battlefield 2042, e inviterà una quantità limitata di giocatori a prendere parte a una serie di closed beta tecniche che avranno luogo fra il 12 e il 15 agosto. La partecipazione alle beta sarà legata all’iscrizione a EA Playtesting, anche se ovviamente non tutti riceveranno un invito. Questa versione di prova sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S, e permetterà a DICE di mettere alla prova la funzionalità cross play del gioco.

Lo studio svedese ha inoltre condiviso i requisiti hardware per la beta di Battlefield 2042. Chiaramente sono riferiti a una versione non finale del gioco e soggetti a cambiamenti, ma danno comunque una buona indicazione di quello che potremo aspettarci al lancio.

Requisiti minimi

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit

Processore: AMD FX-8350 / Intel Core i5 6600K

RAM: 8 GB

VRAM: 4 GB

Scheda Video: AMD Radeon RX 560 / Nvidia GeForce GTX 1050 Ti

Directx: 12



Requisiti consigliati

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit

Processore: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7 4790

RAM: 16 GB

VRAM: 8 GB

Scheda Video: AMD Radeon RX 5600 XT / Nvidia GeForce RTX 2060ù

Directx: 12