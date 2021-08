Far Cry 5: il free weekend prenderà il via da domani

Se vi stuzzica l’idea di girovagare per il Montana a creare sconquasso, sappiate che Ubisoft intende dare il via a un free weekend di Far Cry 5. Questa prova gratuita del gioco prenderà via il 5 agosto alle 15:00 e terminerà il 9 agosto alle 22:00, su PC (tramite Ubisoft Connect e Epic Games Store), PS4, Xbox One e Google Stadia; il preload è già disponibile su tutte queste piattaforme. Tenete a mente che quella che ci viene offerta è la versione completa di Far Cry 5, quindi se avete uno spirito da speedrunner potrete addirittura completarlo in questa finestra di tempo.

