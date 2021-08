Everspace 2: disponibile l'aggiornamento per il sistema di Zharkov

Se avete già spolpato il contenuto dell’Accesso Anticipato di Everspace 2, sappiate che dal lancio ad oggi ROCKFISH Games non è certo rimasta a dormire sugli allori. Lo studio tedesco ha infatti appena rilasciato il suo secondo Content Update, che espande la storia presente nel gioco introducendo il nuovo sistema di Zharkov.











La quantità di contenuto in questo aggiornamento è decisamente massiccia: il peso del download, infatti, è di ben 31 GB. E andando a leggere la lista di novità, non è difficile crederlo: oltre a Zharkov, la patch include infatti una nuova nave spaziale, nuove missioni della storia, nuovo equipaggiamento, un compagno aggiuntivo e tanto altro ancora. In coincidenza con l’aggiornamento, Everspace 2 è anche disponibile a un prezzo scontato del 20%.