Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer per Guerra per il Wakanda, l’espansione gratuita in arrivo il 17 agosto su Marvel’s Avengers. Questa volta, il publisher ha deciso di dare un tocco più fumettistico al suo materiale promozionale, adottando uno stile animato per questo video, che ci presenta i figli del re T’chaka: T’challa, l’attuale Black Panther, e sua sorella Shuri.











Guerra per il Wakanda vedrà il sovrano dell’avanzatissima nazione africana opporsi ad Ulysses Klaw, ricevendo in questo anche il supporto degli Avenger. L’espansione aggiungerà a Marvel’s Avengers una nuova area con tanto di missioni della storia di corredo, oltre ovviamente al supereroe Black Panther, a nuove Zone di atterraggio e Settori pericolosi.