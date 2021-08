Ori: The Collection annunciata per Nintendo Switch

Moon Studios ha annunciato Ori: The Collection, che raccoglierà le avventure dell’intraprendente spirito in un’unica cartuccia per Nintendo Switch. Questa collezione sarà disponibile sul sito di iam8bit, con i preorder in apertura a breve al prezzo di 49,99$, mentre il lancio della raccolta è previsto per il 12 ottobre.











Ori: The Collection non includerà solo Ori and The Blind Forest e Ori and The Will of the Wisps, i due pluriacclamati giochi di Moon Studios, ma anche le loro straordinarie colonne sonore e 6 cartoline.