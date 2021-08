Gamescom 2021: ecco data e ora dell'Opening Night Live

Presenza ormai fissa agli eventi videoludici più importanti, Geoff Keighley farà ovviamente la sua apparizione anche alla Gamescon 2021. Il giornalista ha da poco rivelato data e ora precisi del suo Opening NIght Live, che si terrà il 25 agosto a partire dalle ore 20:00, e durerà circa due ore. Keighley promette che nel corso di queste due ore potremo dare un’occhiata “ai titoli più importanti in arrivo nel prossimo periodo di vacanze, e a ciò che si trova oltre.” Tutt’altro che improbabile, dunque, che l’Opening Night Live includa anche qualche nuovo annuncio.

Per quanto riguarda la Gamescom 2021, invece, la lista di ospiti confermati per ora non manca di nomi importanti, con publisher come Bethesda, Electronic Arts e SEGA che non mancheranno di mostrare i loro titoli in arrivo.