Embracer Group acquisisce 3D Realms e altre sette compagnie

Embracer Group ha annunciato di aver finalizzato una serie di acquisizioni: tra queste spicca l’acquisto di 3D Realms, la storica compagnia nota principalmente per aver dato i natali a Duke Nukem e a molte altre gemme del passato. D’ora in avanti, 3D Realms opererà sotto la supervisione di Saber Interactive, che entrerà in possesso di un’altra compagnia acquisita dal gruppo: si tratta di Slipgate Ironworks, autori di Graven e co-autori di Ghostrunner.

Embracer Group ha acquisito anche Easy Trigger, gli sviluppatori dell’action in salsa cyberpunk Huntdown, e Ghost Ship Games, lo studio di Deep Rock Galactic. Entrambe le realtà opereranno sotto l’egida di Coffee Stain Studios.

Inoltre, la scuderia di Koch Media, una sussidiaria di Embracer Group, si arricchisce di altri due studi: DigixArt, realtà francese autrice di 11-11 Memories Retold e dell’imminente Road 96, e Force Field, studio specializzato nello sviluppo di videogiochi per la realtà virtuale quali Landfall, Time Stall e Coaster Combat.

Per finire, Embracer ha acquisito anche il publisher di titoli mobile CrazyLabs e il 70% di Grimfrost, compagnia di e-commerce che vende soprattutto merchandising a tema vichingo.

