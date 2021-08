Amazon ha rinviato New World per la quarta volta

Quando sarebbero mancati pochi giorni al lancio di New World, il MMORPG di Amazon Game Studios la cui recente closed beta ha attratto a sé oltre un milione di utenti, la compagnia ne ha rinviato la pubblicazione. Con quello di oggi, siamo arrivati al quarto rinvio della data di uscita, che ora è stata fissata al prossimo 28 settembre 2021.

Gli sviluppatori fanno sapere che il posticipo si è reso necessario per implementare alcune delle modifiche più richieste dalla community durante la beta, pertanto il team avrà bisogno di qualche settimana di lavoro in più per raccogliere i feedback e risolvere alcune criticità.

Condividi con gli amici Inviare