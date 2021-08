Ghost of Tsushima: Legends verrà pubblicato in versione standalone

Sucker Punch ha fatto sapere che Legends, il comparto multiplayer di Ghost of Tsushima, otterrà presto una pubblicazione in formato standalone, sia su PS4 che su PS5.











Legends permette a un massimo di quattro giocatori di combattere fianco a fianco per affrontare diverse missioni cooperative. A questa modalità, però, se ne aggiungerà presto un’altra denominata Rivals: qui due team da due giocatori ciascuno competeranno tra loro per eliminare il maggior numero di nemici controllati dall’IA.

La versione standalone di Ghost of Tsushima: Legends verrà venduta dal 3 settembre al prezzo di € 19,99. Da notare, però, che il comparto multiplayer rimarrà comunque a disposizione di tutti i possessori della versione integrale del videogioco targato Sucker Punch, sia essa la versione base o la Director’s Cut in uscita il 20 agosto. Naturalmente, questi utenti riceveranno l’aggiornamento comprendente la modalità Rivals senza sborsare un centesimo.