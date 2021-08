Annunciato Zool Redimensioned, remaster del platform per Amiga

Il publisher Secret Mode ha confezionato un trailer per annunciare Zool Redimensioned, remaster in alta definizione dell’action platform per Amiga pubblicato nel lontano 1992.











Sviluppato da Sumo Digital Academy, il gioco presenterà la stessa giocabilità vecchio scuola dell’opera originale affiancandola a un comparto tecnico rimodernato. Non mancano alcuni contenuti inediti, tra bonus vari e modalità aggiuntive. In totale, Zool Redimensioned offrirà 28 livelli, 7 boss fight e diversi segreti tutti da scoprire.

Il gioco vedrà la luce su PC tramite Steam nel corso del mese di agosto, sebbene ancora manchi una data di uscita definitiva.