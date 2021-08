The Ascent è un successo: ricavi oltre 5 milioni di dollari al lancio

Curve Digital ha fatto sapere che le vendite di The Ascent hanno generato ricavi complessivi pari a oltre 5 milioni di dollari nel corso della settimana di lancio, segnando il successo commerciale dell’ottimo sparatutto sviluppato da Neon Giant (qui la nostra recensione). Il publisher segnala che il gioco è stato stabilmente al primo posto della classifica mondiale dei videogiochi più venduti su Steam, battendo anche la concorrenza di titoli tripla A.

Da notare che questo risultato è stato raggiunto nonostante The Ascent sia disponibile senza costi aggiuntivi nel catalogo di Xbox Game Pass, e che i 5 milioni di dollari di ricavi non includono le compensazioni legate all’accordo stretto con Microsoft.

“Siamo stati sopraffatti dalla risposta positiva della community e di tutti i giocatori,” hanno commentato gli sviluppatori di Neon Giant. “In quanto team di appena dodici elementi, creare The Ascent è stato uno lavoro imponente, pertanto siamo grati a tutte le persone che hanno deciso di giocare al nostro gioco.”

