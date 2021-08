Super Monkey Ball Banana Mania: arriva Beat di Jet Set Radio

SEGA ha annunciato che Beat di Jet Set Radio è il primo dei personaggi iconici ad aggiungersi alla gang delle scimmie in Super Monkey Ball Banana Mania.











Beat porta il suo stile distintivo, il suo atteggiamento spensierato e la sua abilità nel pattinaggio nel mondo di Super Monkey Ball Banana Mania come personaggio giocabile, da sbloccare su tutte le piattaforme attraverso il normale gameplay. Usando Beat, al posto delle banane, i giocatori raccoglieranno barattoli di vernice spray mentre rotolano, si inclinano e rimbalzano.

Super Monkey Ball Banana Mania sarà disponibile il 5 ottobre 2021 nei formati per PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.