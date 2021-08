Battlefield in futuro includerà anche il free-to-play, secondo EA

Battlefield 2042 è sicuramente uno dei titoli più attesi dai fan degli sparatutto multiplayer, e quest’anno EA e Dice hanno grandi piani per il ritorno della serie militaresca. Nel corso di una chiamata con gli azionisti, riportata da VG247, il CEO di Electronic Arts Andrew Wilson si è ritrovato a parlare proprio di questo, indicando che il titolo in questione viene visto come un “game-as-a-service”, che dunque dovrà intrattenere a lungo tempo i giocatori. Sempre Wilson ha sottolineato come in futuro la serie di Battlefield si muoverà in campi poco affrontati finora, come ad esempio i dispositivi mobili e il free-to-play.

Difficile, viste le poche informazioni condivise, sapere se Andrew Wilson si riferisse direttamente a Battlefield 2042 (del quale ancora dobbiamo scoprire la modalità Hazard Zone) o se invece il riferimento è a progetti futuri. Di sicuro non si tratterebbe della prima volta che la serie intraprende la strada del free-to-play, già percorsa in passato con Battlefield Heroes. E altrettanto sicuramente, a invogliare EA a spingere su questo modello di business ha contribuito il battle royale Apex Legends, che negli ultimi due anni ha portato nelle casse del publisher più di 2 miliardi di dollari.