PS VR: emerse nuove informazioni sul visore PS5

Che Sony Interactive Entertainment stia lavorano a un visore di nuova generazione per la sua PS VR non è certo una sorpresa, visto che l’hanno comunicato loro stessi. Da allora, però, le informazioni in merito sono state scarse, e passate per fonti terze. È il caso, per esempio, delle novità emerse di recente e segnalate da UploadVR, secondo cui in una recente incontro con gli sviluppatori Sony ha indicato alcune specifiche tecniche del nuovo visore, che potrebbe adottare il nome di NGVR (next-generation VR).

Oltre ad informazioni già note, come la risoluzione 4000×2040 e l’uso del foveated rendering, sembra che il nuovo visore avrà un campo visivo di 110°, e utilizzerà tecnologie speciali per il tracciamento delle nostre dita anche quando non sono a contatto con il controller. In aggiunta, Sony ha parlato anche del suo approccio ai videogiochi, e di come intende puntare su esperienze AAA ibride, paragonabili a quelle offerte da giochi come Resident Evil 7 e Hitman 3. Al solito, tenete a mente che queste informazioni non hanno ancora ricevuto conferma ufficiale.