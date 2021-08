Monster Hunter Stories 2 si aggiorna con nuove quest e mostri

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin sarà pure un titolo singleplayer o cooperativo, ma per quanto riguarda i suoi aggiornamenti sembra che Capcom voglia riservargli un trattamento simile a quello della serie principale. Nel corso della giornata di oggi sarà infatti possibile scaricare l’aggiornamento 1.2.0, primo di una serie di contenuto volto ad arricchire l’esperienza. Ma torniamo per un momento all’Update 2 in sé, che arriva accompagnato da utile trailer esplicativo.











Come spiegato nel video e nella pagina dedicata, il gioco si arricchirà di un nuovo mostro che potrà essere affrontato solo tramite gioco cooperativo, cioè il drago antico Kulve Taroth. Sconfiggere questo temibile avversario ci permetterà di ottenere componenti speciali che potranno essere utilizzati per creare equipaggiamento unico. Si arricchirà anche il parco di Monstie, i nostri fedeli compagni d’avventure, con Hellblade Glavenus e Boltreaver Astalos. Altri aggiornamenti in arrivo nelle prossime settimane su Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin introdurranno nuovi mostri e nuove quest.