Il co-fondatore di Fullbright Steve Gaynor lascia lo studio

Quello dello studio Fullbright è un nome che risulterà sicuramente familiare agli appassionati delle avventure interattive. La piccola realtà americana è infatti responsabile per Gone Home e Tacoma, ma la sua presenza nella sezione notizie è dovuta a una controversia emersa nelle ultime ore. Un articolo di Polygon ha infatti portato alla luce come il cofondatore dello studio, Steve Gaynor, si sia reso responsabile di un clima tutt’altro che accogliente. Anche se la cosa non è mai sfociata nel sessismo aperto in maniera paragonabile a quanto successo in quel di Activision Blizzard, allo stesso tempo Gaynor avrebbe esercitato un controllo oppressivo in particolare sui dipendenti di sesso femminile, richiedendo che anche i più piccoli dettagli del processo di sviluppo ottenessero la sua approvazione e sminuendo pubblicamente alcuni degli sviluppatori. L’atmosfera sarebbe stata tale da aver portato molti dipendenti ad abbandonare lo studio.

Il risultato delle critiche mosse al co-fondatore è stato l’abbandono della posizione da parte di quest’ultimo, come dichiarato dagli account social di Open Roads, il titolo a cui Fullbright sta attualmente lavorando. Stando a quanto riportato dall’articolo di Polygon, nell’effettuare questo cambiamento avrebbe avuto il suo peso anche Annapurna, publisher di Open Roads. Vale la pena tenere presente che gli altri due co-fondatori, Jonneman Nordhagen e Karla Zimonja, hanno già da tempo lasciato lo studio; quest’ultima ha da poco annunciato di essere al lavoro su un nuovo gioco con Davey Wreden (The Stanley Parable, The Beginner’s Guide) e C418 (colonna sonora di Minecraft).