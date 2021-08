Red Solstice 2: Survivors, nuova classe disponibile, pubblicata la roadmap

Lo studio Ironward ha da poco rivelato la nuova classe in arrivo su Red Solstice 2: Surivors, il temibile Sterminatore. Questo soldato utilizza un’armatura sperimentale, capace di caricare le abilità in base al numero di uccisioni compiute. La carica aggiuntiva permetterà poi allo Sterminatore di potenziare le sue doti belliche, come ben spiegato dal video associato.











Questa nuova classe è già disponibile, e non è certo l’ultima che andrà ad aggiungersi agli intensi combattimenti di Red Solstice 2: Survivors. Ironward e 505 Games hanno infatti pubblicato una roadmap che ci spiega cosa aspettarci nei prossimi mesi: entro fine settembre sarà il turno della classe Inferno, l’ultimo quarto del 2021 vedrà l’arrivo degli esoscheletri e della classe dell’Ingegnere, e il 2022 ci delizierà con ben 3 DLC. Il primo di questi, Gruppo Condatis, introdurrà il Psichico, Ribelli includerà armi modificabili e M.E.R.C.S. si concentrerà sui veicoli. Tutti questi contenuti aggiuntivi avranno una loro storia all’interno della campagna.