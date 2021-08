Axiom Verge 2: il nuovo trailer mostra i salti dimensionali

Sembra proprio che Thomas Happ non manchi d’ambizione. L’ultimo trailer pubblicato per il suo Axiom Verge 2 mette in mostra una caratteristica tutt’altro che secondaria del gioco ma finora tenuta nascosta, cioè la possibilità di saltare in un’altra dimensione, definita “breccia”, nel corso dell’esplorazione. Il video ci fa anche vedere qualcosa di più del ruolo che giocherà il piccolo drone della protagonista.











Come spiegato da Thomas Happ sul PlayStation Blog, la presenza di questa seconda dimensione significa che Axiom Verge 2 sarà sostanzialmente due giochi in uno. Saltare dal mondo principale all’aliena breccia, dall’aspetto molto più simile all’ambientazione del predecessore, sarà infatti fondamentale per proseguire, oltre che per scoprire segreti e tesori nascosti. Una nuova meccanica decisamente intrigante, che non vediamo l’ora di poter esplorare a dovere. Ancora ignota la data di lancio del gioco, che dovrebbe uscire entro il mese di settembre.