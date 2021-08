Focus Home Interactive ha acquisito il publisher francese Dotemu

Focus Home Interactive ha annunciato di aver finalizzato l’acquisizione della maggioranza assoluta delle azioni di Dotemu, editore francese che recentemente ha pubblicato Streets of Rage 4. L’acquisto ha riguardato una quota azionaria del 77,5%, pagata la bellezza di 38,5 milioni di euro. A questa cifra si potrebbe aggiungere un bonus di ulteriori 15 milioni di euro legati al raggiungimento di alcuni traguardi commerciali, dunque l’acquisto potrebbe arrivare a costare fino a 53,5 milioni di euro.

“L’acquisizione di Dotemu segna un passo importante nella crescita del nostro gruppo e nella diversificazione delle sue competenze,” ha dichiarato Christophe Nobileau, CEO di Focus Home Interactive. “Arricchendo la nostra linea editoriale, ci stiamo aprendo a nuove quote di mercato e a ulteriori potenziali introiti.”

La compagnia fa inoltre sapere che Cyrille Imbert, CEO di Dotemu, si unirà al consiglio esecutivo di Focus in seguito all’acquisizione.

