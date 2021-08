Marvel's Guardians of the Galaxy: ecco il trailer di Lady Hellbender

Square Enix ed Eidos Montreal hanno pubblicato un nuovo trailer di Marvel’s Guardians of the Galaxy dedicato interamente a Lady Hellbender, leader degli Hellraiser, regina di Seknarf Nove e famigerata collezionista di mostri.











Il video mostra la cacciatrice intergalattica alle prese con Star Lord e con i suoi compagni, mentre il Cinematics & Animation Director Darryl Purdy ci accompagna alla visione fornendoci alcune informazioni di contesto. “Lady Hellbender è un personaggio molto amato dei fumetti Marvel più recenti, e abbiamo fatto di tutto perché la sua presenza nell’universo dei Guardiani rifletta la personalità e la complessità che i fan si aspettano da lei,” ha dichiarato Purdy. “Lavorare su un gioco così carico di situazioni umoristiche ci ha permesso di ribaltare le aspettative del pubblico e introdurre una dinamica inaspettata tra lei e un certo Distruttore.”

Marvel’s Guardians of the Galaxy sarà disponibile dal dal 26 ottobre 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. Lo stesso giorno verrà pubblicata anche una versione per Nintendo Switch da giocare via cloud streaming.