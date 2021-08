Il chitarrista dei Nine Inch Nails fonda uno studio di sviluppo di videogiochi

Robin Finck, l’attuale chitarrista dei Nine Inch Nails, ha fondato un nuovo studio di sviluppo di videogiochi assieme a Cory Davis, creative director e lead designer di Spec Ops: the Line. Lo studio con base a Los Angeles si chiama Eyes Out e darà vita a un videogioco horror single player.

Il duo definisce il loro titolo di debutto come un immersive sim con forti elementi di narrazione ambientale e un setting definito come “cosmic horror“. Inutile dire che la prima associazione che viene da fare è quella con lo scrittore H.P. Lovecraft, ma né Finck né Davis si sono voluti sbilanciare in tal senso.

Per adesso i due sono impegnati a costruire il loro nuovo studio di sviluppo, con la produzione del gioco che partirà nel prossimo futuro.

