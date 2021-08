Overwatch League: perdita di sponsor per lo scandalo Activision Blizzard

La causa che lo Stato della California ha intentato ai danni di Activision Blizzard sta avendo delle ricadute negative anche sull’Overwatch League, i cui sponsor stanno iniziando a defilarsi per non essere associati a una competizione legata a una compagnia accusata di favorire un ambiente sessista.

Stando a quanto riportato sulle colonne del Washington Post, l’Overwatch League ufficialmente è sponsorizzata da otto compagnie, ma una di queste (T-Mobile) ha già ritirato il proprio supporto, mentre altre due stanno valutando il da farsi: si tratta di Coca-Cola e State Farm. È tuttavia possibile che questi due sponsor si defilino a breve considerando che il prossimo match dell’Overwatch League è previsto per le 21:00 di oggi.

Nel frattempo Activision Blizzard è stata citata in giudizio anche dai suoi investitori, mentre Blizzard Entertainment ha visto andare via sia il presidente J. Allen Brack che il responsabile delle risorse umane Jesse Meschuck.

