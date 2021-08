Deathloop è entrato in fase gold, uscirà a settembre su PC e PS5

Arkane Lyon ha fatto sapere tramite un messaggio diffuso via Twitter che Deathloop è appena entrato in fase gold. Ciò significa che, dopo un paio di rinvii, il gioco uscirà il prossimo 14 settembre sia su PC che su PS5.

Deathloop narrerà le vicende di un assassino di nome Colt impegnato a eliminare una serie di obiettivi sull’isola di Blackreef, peccato che una volta giunto sulle sue coste rimanga intrappolato in un loop temporale apparentemente senza uscita. L’unico modo per spezzare il ciclo è quello di eliminare ogni singolo bersaglio in successione senza mai lasciarci le penne, evitando che la nemesi di Colt, l’elusiva Julianna, gli faccia lo scalpo resettando il loop.

Vi ricordiamo, infine, che Deathloop è un’eslcusiva console PS5 della durata di un anno, pertanto non potrà uscire su Xbox Series X|S prima di settembre 2022.

