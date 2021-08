Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War, il trailer della Stagione 5

Activision ha pubblicato il trailer della Stagione 5 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War, in arrivo su tutte le piattaforme il prossimo 12 agosto.











I nuovi contenuti in arrivo tra pochi giorni includono il debutto della modalità multiplayer Infiltrato e nuove mappe per Black Ops Cold War, in aggiunta a ulteriori contenuti per la modalità Zombi e due nuove Specialità per Warzone: ricognitore da battaglia e temperato.

L’elenco completo delle novità è consultabile sul blog ufficiale del gioco.