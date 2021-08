Mario Golf: Super Rush, nuovo aggiornamento disponibile

Nel corso delle ultime ore, Nintendo ha rilasciato un aggiornamento per Mario Golf: Super Rush. Questa patch gratuita introdurrà i Ranked Match, il livello New Donk City provieniente direttamente da Super Mario Odyssey e Toadette, che come tutti gli altri personaggi non mancherà di avere le sue abilità speciali. Il pazzo gioco arcade di Mario e amici si arricchirà anche di miglioramenti al motion control (per chi vuole proprio non riesce a rinunciare al piacere dello swing!). Le novità per Mario Golf: Super Rush non finiranno però con questa patch: Nintendo ha infatti promesso altri aggiornamenti in arrivo nei prossimi mesi.

Condividi con gli amici Inviare