Evil Dead: The Game rinviato, uscirà a inizio 2022

La sequela di rinvii che hanno caratterizzato gli ultimi mesi non ha risparmiato nemmeno uno degli eroi più celebri degli anni ’90, cioè Ash Williams. Saber Interactive ha infatti comunicato che Evil Dead: The Game, inizialmente previsto entro il 2021, uscirà invece a febbraio 2022. Il gioco, che uscirà su PC è console, è un’esperienza multiplayer cooperativa e competitiva che ci vedrà interpretare alcuni dei volti più noti di questo universo narrativo, impegnati a sopravvivere contro le infinite orde di zombie.

Lo studio di sviluppo ha chiarito che il tempo aggiuntivo per lo sviluppo servirà non solo a ripulire l’esperienza, ma anche a prendersi le settimane necessarie per implementare una modalità singleplayer a Evil Dead: The Game. Preparate il carburante per la motosega.