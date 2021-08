Un nuovo gioco di South Park è attualmente nei piani

Sembra che ai fan di South Park il futuro riservi altri adattamenti videoludici. La notizia arriva da un articolo di Bloomberg, all’interno del quale si parla di un accordo da 900 milioni di dollari siglato fra i creatori della serie Trey Parker e Matt Stone e ViacomCBS Inc. L’articolo poi accenna a come i due creatori abbiano stabilito un fondo da 600 milioni di dollari che verrà utilizzato per la creazione di vari progetti legati a South Park, fra i quali un “video gioco 3D.”

Gli ultimi due adattamenti, South Park: The Stick of Truth e The Fractured but Whole, erano stati sviluppati rispettivamente da Obsidian Entertainment e da Ubisoft San Francisco, e pubblicati da Ubisoft. Non è però ancora noto chi si occuperà di questo nuovo progetto.