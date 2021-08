The Medium: il nuovo trailer mostra l'implementazione del DualSense

Manca poco meno di un mese all’arrivo di The Medium su PS5, e Bloober Team ha deciso di mostrare come sfrutterà alcune delle potenzialità tecniche offerte dall’ammiraglia di casa Sony. In particolare, l’ultimo trailer si concentra sul DualSense, del quale sono stati sfruttati sia il feedback aptico che i trigger adattivi; il tutto, chiaramente, pensato per rendere ancora più intense le sensazioni provate da Marianne nel gioco.











The Medium arriverà su PS5 il 3 settembre in edizione fisica e digitale, ed è preordinabile al prezzo di 49,99€ tramite il PlayStation Store. La data coinciderà inoltre con la messa in vendita delle edizioni fisiche per PC e Xbox Series X|S. In aggiunta a tutto questo, Bloober Team ha approfittato del momento per annunciare anche di aver siglato una cooperazione con Black Screen Records per la pubblicazione della colonna sonora del gioco in un’edizione speciale in vinile, che sarà disponibile ad ottobre e per la quale sono già aperti i preorder.