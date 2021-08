Psychonauts 2 è entrato in fase gold, uscirà a fine mese

Nessun rischio di rinvio per Psychonauts 2, salvo eventi di carattere davvero eccezionale, ora che Double Fine Productions ha annunciato che il videogioco è entrato in fase gold.

Questo significa che i lavori sono stati conclusi e dunque il gioco è pronto per la produzione di massa e successiva distribuzione ai rivenditori di tutto il mondo, giusto in tempo per l’uscita fissata per il prossimo 25 agosto. In quella data, Psychonauts 2 sarà disponibile su PC, PS4 (in retrocompatibilità su PS5), Xbox One e Series X|S. Inoltre, vi ricordiamo che il gioco debutterà nel catalogo del servizio Xbox Game Pass sin dal giorno del lancio, sia su PC che su console.

Nel caso non l’abbiate ancora fatto, infine, vi invitiamo a leggere la nostra più recente anteprima per farvi un’idea del gioco nell’attesa di metterci le mani sopra.

