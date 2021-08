Take-Two al lavoro su tre remake o remaster non annunciati

In occasione della presentazione dei risultati finanziari relativi al primo trimestre dell’anno fiscale, Take-Two Interactive ha diffuso un documento dal quale possiamo desumere che la compagnia ha in cantiere ben sei remake o remaster in uscita nell’immediato futuro, tre dei quali si riferiscono a dei progetti ancora non annunciati in via ufficiale.

I progetti noti sono la versione rimasterizzata di Grand Theft Auto V per PS5 e Xbox Series X|S, l’omologa remaster di GTA Online, nonché la riedizione di Kerbal Space Program per le medesime piattaforme. Per quanto riguarda gli altri tre remaster o remake avvolti nel mistero, purtroppo non si conosce ancora nulla.

Sappiamo che Take-Two Interactive possiede Rockstar Games, 2K Games e Private Division, pertanto è estremamente probabile che i tre progetti per ora ignoti siano in qualche modo legati a queste etichette. Magari una versione per PS5 e Xbox Series X|S di Red Dead Redemption 2, un remake di Max Payne, o per caso qualcosa a tema BioShock? Al momento possiamo solo lanciarci in speculazioni prive di basi solide, sperando di saperne di più a breve, magari già durante la prossima Gamescom che si terrà a fine mese.

